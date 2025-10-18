ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ビッグフェイスがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「半袖Tシャツ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「半袖Tシャツ」ミッキー＆フレンズ © Disney 価格：2,990円（税込）生地：＜カットソー＞綿100％※