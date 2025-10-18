◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―日本ハム（１８日・ひむか）巨人の横川凱投手が日本ハム戦で先発し、２回２安打１失点で降板した。初回、味方の失策で走者を出したが、しっかりと後続を打ち取って無失点。しかし、１―０の２回は、この回の先頭からの連打に自らの野選で無死満塁。８番・浜田に中堅への犠飛を放たれて同点に追いつかれた。なお１死一、二塁からは９番・中島卓を見逃し三振。１番・星野を三ゴロに抑え