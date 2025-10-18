【モデルプレス＝2025/10/18】人気クリエイターのkemio（けみお）が10月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖母の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】kemio、祖母の顔出しショット◆kemio、自身の写真展を訪れた祖母公開kemioは写真集『kemio by kenta』（パルコ出版）の刊行を記念して、kemio photo exhibition「裏アカ」を東京・PARCO MUSEUM TOKYOにて開催。同イベントに祖母が来場したといい、幼少期からの