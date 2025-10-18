◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―日本ハム（１８日・ひむか）巨人の中山礼都が３試合連続安打を放った。「３番・右翼」でスタメン出場。両チーム無得点の初回１死一塁の場面だ。大型左腕・藤田琉の外角直球を完璧に捉えた。快音を残した打球は左中間を破っていき、一塁走者の浅野が生還。３戦連続安打が先制二塁打となった。５年目の今季はシーズン途中から外野に挑戦し、自己最多の１０３試合出場。夏場以降、右翼の