◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズを無敗で突破し、４連勝での２年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンで今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。大一番で大谷翔平投手（３１）は「１番・投