ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては7回途中まで2安打無失点、10奪三振で降板した。直後の攻撃では、この日実に3本目の本塁打。この組み合わせが史上初の記録を生んだと、米記者が指摘している。大谷は降板直後の7回1死無走者で打席に立つと、右