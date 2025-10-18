ナ・リーグ優勝決定シリーズに4連勝、MVPさらった大谷米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は、打者として3本塁打、投手として6回0/3を無失点、10奪三振という大活躍でシリーズMVP。衝撃的な活躍にブルワーズのパット・マーフィー監督も「ポストシーズン史上最高」と