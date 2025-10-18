株式会社エムアイシーのフィギュアブランド「DIGISM」から、バスケットボール漫画『SLAM DUNK』の「湘北高校バスケ部」メンバー5人のフィギュアセットが再登場！原作者・井上雄彦先生の徹底監修による「One and Only『SLAM DUNK』SHOHOKU STARTING MEMBER SET」は、2026年3月発売予定です！ エムアイシー フィギュア「One and Only『SLAM DUNK』SHOHOKU STARTING MEMBER SET」  価格：27,390円(税込)発売月：2026年