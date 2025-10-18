【新華社カシュガル10月18日】中国新疆ウイグル自治区カシュガル地区莎車（ヤルカンド）県を流れるヤルカンド川の両岸に広がる10万ムー（約6700ヘクタール）のコトカケヤナギが最近、見頃を迎えた。陽光降り注ぐ中、河畔に沿って金色の波のように広がるコトカケヤナギは、清らかな水や澄み渡る青空と調和し、一幅の絵のような風景を生み出している。（記者/阿曼）