韓国大統領室がトランプ米大統領と中国の習近平国家主席の訪韓を控え「とても高い水準の礼遇をする」と明らかにした。魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は17日、ソウル竜山（ヨンサン）大統領室で開かれた記者懇談会で「トランプ大統領と習主席は国賓訪問をするのか」という質問が出ると、「訪問形式を確認するのは難しい」としながら、このように答えた。続いて「（両首脳が訪問する場所が）地方とはいえ、もとても高い水準で