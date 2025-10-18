トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と2週間以内に会う予定だと明らかにした。ロイター通信などによると、トランプ大統領はこの日報道されたFOXビジネスのインタビューで「習主席と2週間以内に会う」と話した。韓国政府は今月末に慶州（キョンジュ）で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を契機にトランプ大統領と習主席の国賓訪問を推進している。ロイター通信は「韓国での会談を確認したものだ」と伝えた。