ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、大きめポケットの刺繍がアクセントになっている、ディズニーデザイン「ワイドサロペットパンツ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ワイドサロペットパンツ」チップ＆デール © Disney 価格：6,990円（税込