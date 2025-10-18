お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が18日放送のフジテレビ「教えて！山レーザー」（土曜前10・25）に出演。オートファジーよりも「腹ペコの時に食ったほうが幸せ」と述べた。スタジオには若々しく健康的な芸能人が集まり、美容と健康について語り合った。16時間断食（オートファジー）をする出演者もいる中、未経験のカズレーザーは「耐えられないです」とコメント。「それがいいって分かってるんですけど