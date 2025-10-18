ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、小ぶり＆磁器製で大人の食卓にもオススメな、ディズニーデザイン「洗い物が減る2つ仕切りのランチプレート」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「洗い物が減る2つ仕切りのランチプレート」 © Disney 価格：2,