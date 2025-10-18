【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、凄まじい打球音の“爆速先頭弾”10月17日（日本時間10月18日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“打球音”が話題となっている。0-0の同点で迎えた1回裏。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、ブルワーズ先発のホセ・キンタナに対し