大谷は先発試合で1試合3発と驚愕のパフォーマンスを残した(C)Getty Imagesドジャース、大谷翔平が圧巻のパフォーマンスを示した。現地10月17日に本拠地で行われたブルワーズとの優勝決定シリーズ第4戦に大谷は「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては7回途中2安打無失点、10奪三振の快投。打撃では1試合3発の圧巻の打撃を見せた。【動画】まさにバケモノ！1試合3発目となった大谷の豪快アーチシーンポストシーズンでは不振が