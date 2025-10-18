大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実（くみ）さんが16日に自身のアメブロを更新。中間テストを控えた長女の夜食に関する悩みを明かした。この日、倉実さんは長女について「中間テスト中で夜遅くまで連日勉強しています」と報告。勉強中にお腹が空くようで「たまたまパパが買っていたポップコーンを作ったところ気に入り夜の10時頃になると毎日ポップコーンタイム」と花田が買ってきたポップコーンが夜食の定番に