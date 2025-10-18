歌手の工藤静香さんは10月16日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つ全身ショットを披露しました。【写真】工藤静香の全身ショット「スタイル抜群」工藤さんは「最近夕方は寒くなるので、Gジャンを羽織り出かけました」とつづり、4枚の写真を載せています。白い半袖にジーパンを着用した姿を披露。「秘密のオイルの打ち合わせ」と、出掛けた際の私服姿を載せていました。ジーパン姿ではすらっと伸びた美脚が一段と目を