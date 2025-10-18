第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）のコースで行われ、立教大が前回の予選１位から一転、薄氷の１０位で滑り込み、４大会連続の本大会出場を決めた。（デジタル編集部）今年の箱根駅伝本大会の２区で区間７位の好走を見せ、７月の世界ユニバーシティー大会の男子ハーフマラソンでは４位に