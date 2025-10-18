アメリカのトランプ大統領は17日、ロシアのウクライナ侵攻終結に向けて「今の戦線で戦闘を止めなければ解決できない」との認識を示しました。トランプ大統領はゼレンスキー大統領との会談後、記者団に対し「戦争を直ちにやめるべきだ。戦線がどこであれ今の戦線で止めなければ、複雑になり決して解決できない」と述べ、領土問題を解決する前に今の戦線で戦闘を止めるべきとの考えを示しました。会談では、ウクライナが求める長距離