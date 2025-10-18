Ｊ１浦和のＭＦ安部裕葵（２６）が、今季中にデビューするかもしれない。マチェイ・スコルジャ監督が、１６日の会見で同選手について言及した。安部はスペイン１部バルセロナから２０２３年７月に浦和入りしたが、負傷などの影響で、まだ公式戦の出場を果たせていない。そんな中、クラブ公式ホームページによると、指揮官は「安部裕葵の場合もスタッフ全員で特別なケアをしています。ここ最近２か月でも安部裕葵が公式戦に近づ