全国のマセラティオーナーおよびブランドファンが一堂に会する、マセラティ・クラブ・オブ・ジャパンによる年間最大のイベント「マセラティデイ」が今年も開催される。【画像】全国からマセラティスタが集う、マセラティ・クラブ・オブ・ジャパンのイベント「マセラティデイ」（写真5点）1914年にアルフィエーリ・マセラティが兄弟とともに設立したマセラティは昨年110周年を迎えた。111周年を祝う本年の「第31回 マセラティデイ」