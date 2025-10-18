◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第４戦ソフトバンク―日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム）スタメンが発表された。第３戦でＣＳ初勝利を挙げた日本ハム・新庄剛志監督はスタメンをシャッフル。前日４打点の郡司裕也が４番に入り、伏見寅威が「８番・捕手」で先発。王手をかけているソフトバンクは４番に中村晃が入り、山川穂高が先発から外れた。スタメンは以下の通り【日本ハム】１