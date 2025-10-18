◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）＝１０月１８日、京都競馬場中京記念の覇者マピュース（牝３歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）は１１時５９分に決戦の地に到着した。鵜沢厩務員は「落ち着いていますね。カイバもペロッと食べて、輸送は全く問題ないですね」と笑顔を見せた。前走は積極的に２番手を取りに行き、上がり３ハロン３３秒６で逃げ馬をゴール前できっちり