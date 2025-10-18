１０月１８日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は、坂井瑠星騎手が騎乗した単勝１番人気のアドマイヤクワッズ（牡、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が勝利した。勝ち時計は１分３４秒１（良）。五分のスタートを決めると中団を追走。直線で外に出されると、メンバー最速となる上がり３ハロン３３秒３の末脚を繰り出し突き抜けた。高い素質を感じさせる走りを坂井騎手は「調教の動きから期待し