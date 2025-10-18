プロ野球・DeNAは18日、みやざきフェニックス・リーグに牧秀悟選手ら5選手が新たに参加することを発表しました。10月6日から行われているみやざきフェニックス・リーグへは現在投手15名、野手18名が参加していましたが、新たに松尾汐恩選手、牧秀悟選手、石上泰輝選手、度会隆輝選手、梶原昂希選手が20日から参加します。今年は10月6日(月)から27日(月)までの22日間の日程で開催。NPB12球団を始め、オイシックスやくふうハヤテ、韓