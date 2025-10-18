◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ブリュワーズに4連勝し、2年連続のナ・リーグ優勝を飾ったドジャース。この日「1番・投手兼DH」で出場し、無失点10奪三振＆3本塁打の活躍でチームを牽引した大谷翔平選手が試合後、喜びを表しました。試合は大谷選手の初回先頭打者弾などで3点を先制すると、ドジャースが終始優位に進めました。大谷選手は「本当に『今日決