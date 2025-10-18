◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日ロサンゼルス）ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠でブルワーズとナ・リーグ（NLCS）第4戦を行い、5―1で勝利を収め、4連勝で2年連続26回目のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。第2戦に先発し、9回1失点完投勝利を挙げ、チームに流れを導いた山本由伸投手（27）がWSに向けての喜びと意気込みを語った。シャンパンファイト中に中継局N