「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース５−１ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースが４連勝で２年連続のワールシリーズ進出を決めた。デーブ・ロバーツ監督はシャンパンファイトで「ショウヘイ、ＭＶＰおめでとう」と語り、チームメートも祝福した。表彰式の壇上では「ワンチーム、ワンドリーム。あと４勝してやろう！」と語ると、スタンドから大歓声を浴びたロバーツ監督。今シリーズでは初戦で九回に佐々