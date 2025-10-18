◆明治安田J1リーグ第34節町田―福岡（18日、東京・町田GIONスタジアム）勝ち点40で14位のアビスパ福岡は、同55で6位につける町田と敵地で対戦する。前節横浜FC戦では今季最長だった連敗を5で止め、約4カ月ぶりのリーグ戦連勝を狙う。スタメンには日本代表の安藤智哉や前線には2試合連続での先発となる佐藤颯之介らが入った。J2富山から完全移籍後6試合で3ゴールも、負傷で別メニューが続いていた碓井聖生は2カ月ぶりにベ