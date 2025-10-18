＜ドミニオンエナジーチャリティクラシック初日◇17日◇ザ・CC オブ バージニア（バージニア州）◇7025ヤード・パー72＞米シニアツアーのプレーオフ初戦が開幕した。【写真】昨年は芹澤信雄も肌診断！結果は…賞金ランキング上位72人が出場できる今大会において、同64位につける藤田寛之が参戦している。藤田は3バーディ・4ボギーの「73」のラウンドで、1オーバー・49位タイ発進とした。今季3勝を挙げるスティーブ・アラン（オー