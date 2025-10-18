＜ファンケルクラシック2日目◇18日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞国内シニアツアーは第2ラウンドが進行している。【大会ライブフォト】佐伯、青山、大江も元気にスタート！全選手が後半に突入し、兼本貴司がトータル7アンダー・単独首位に立っている。1打差2位タイに今年の「日本シニアオープン」を制したタマヌーン・スリロット（タイ）、3連覇がかかる宮本勝昌、昨年の最終戦を制した塚田好宣が続い