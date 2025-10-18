＜富士通レディース2日目◇18日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。【写真】悔しさがにじみ出ています初日首位発進の渋野日向子が前半の競技を終え、首位と2打差のトータル6アンダー・4位タイでハーフターンした。スタートホールで3パットを喫しボギーとしたが、3番でバーディを奪い、前半はイーブンパーとした。そして、第1組でスタートした木村彩子の