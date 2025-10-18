東伊豆町の「伊豆アニマルキングダム」でミーアキャットの赤ちゃんが3匹生まれて、来園者の人気を集めてをいます。 【写真を見る】「大人に比べて立つのが下手、赤ちゃんじゃないと見られない」伊豆アニマルキングダムでミーアキャット赤ちゃん3匹誕生＝静岡・東伊豆町 9月4日に生まれたミーアキャットの赤ちゃん3匹です。 ミーアキャットは、南アフリカなどに生息するマングースの仲間です。