「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースが４連勝で２年連続のワールシリーズ進出を決めた。山本由伸投手はシャンパンファイトで「むちゃくちゃ寒いです」と苦笑いを浮かべた中、スネルがインタビューに乱入。仲の良さを見せつけた。山本は第２戦で完投勝利を収め勢いを生んだ。インタビュー後にはスネルが「ハイ、ヤマ！」と言いながら乱入し、記念撮影するなど仲良し