お笑いタレント有吉弘行（51）が17日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。食事をする際に欲張りになっていることを明かした。有吉は「すごい欲張りにはなってる。絶対にあげたくないし。妻とかでも」と語ると、マツコ・デラックスも共感し「それはそうよ。私大っ嫌い。『一口ずつみんなで食べよう』。本当無理」と反応した。有吉は「いっぱい食べたい。食べきれないくらい食べたい」と力説した