大谷翔平 PHOTO:Getty Images 打つだけでなく、投げても完璧な投球を見せてくれた。ドジャースの大谷翔平（31）はブリュワーズとのリーグチャンピオンシリーズ第4戦に「1番・投手（DH）」の二刀流で出場。 打っても2本の本塁打を記録したが、投げても7回途中・10奪三振・無失点という圧倒的なピッチングを見せた。 立ち上がりから絶好調だった。初回はチュラング（25）に四球を与えたが、2番のチョウリ