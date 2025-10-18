来年2月の任期満了に伴う鹿屋市長選挙に、元鹿屋市議会議員の吉岡鳴人さんが出馬を表明しました。 鹿屋市長選挙への出馬を表明したのは、元市議会議員の吉岡鳴人さん（44）です。 吉岡さんは、鹿屋市吾平町出身で、JA肝付吾平町の職員を経て2018年の市議選で初当選。2期目を務めていましたが、きのう17日、議員辞職しました。 （鹿屋市長選に出馬表明 吉岡鳴人さん）「市が今後、5年後、10年後、20年後に待ち受けるであろう課題