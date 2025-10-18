メ～テレ（名古屋テレビ） 全国から約1万人が集まるシニア世代のスポーツ・文化の祭典「ねんりんピック」が１８日、岐阜県で開幕しました。 「ねんりんピック」は60歳以上のシニア世代を中心にスポーツと文化を通じて交流を深める大会です。 水泳、卓球などのほかに将棋や俳句など、計56種目の競技が行われます。 18日午前に行われた開会式には、全国から出場選手約1万人が参加し三笠宮家の彬子さまも