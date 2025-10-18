◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節Ｇ大阪―柏（１８日・パナスタ）Ｇ大阪が、柏戦のスタメンを発表した。５日の前節・鹿島戦（メルスタ）で引き分け、連勝は５でストップした。それでも首位相手に、ＡＣＬ２も絡む過密日程の中でスコアレスドロー。公式戦全てでみれば８試合連続負けなし中と、好調だ。この日、本拠で対するのは優勝争いに４位で食らいつく柏。１２日のルヴァン杯の準決勝では、川崎相手の初戦で１―３と敗