スコットランド・プレミアリーグ、セルティックの日本代表FW前田大然に関し、ロジャーズ監督は17日、次節の19日ダンディー戦の欠場を明言した。前田は今月の日本代表の活動に参加していたが、左足に張りがあるとして別メニュー調整のまま迎えた10日のパラグアイ戦は出番がなく、14日のブラジル戦を前にチームを離脱していた。ヘラルド紙など複数の地元メディアによると、ロジャーズ監督は「前田大然は（ダンディー戦を）欠場