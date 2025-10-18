東京5R・新馬戦（芝1600メートル）は中団でじっくり脚を溜めた1番人気アドマイヤクワッズ（牡＝友道、父リアルスティール）が直線、早めに抜け出したスペルーチェをゴール前で差し切った。勝ちタイムは1分34秒1。鞍上の坂井は「調教の動きから期待していた馬。道中は良い意味で遊びがあって、直線もしっかり脚を使ってくれて良い内容で勝てたと思う」とパートナーを称えた。次走について、友道師は「これからオーナーと相談す