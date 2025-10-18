モラハラ夫に悩む女性は、反撃することもできずに我慢している人が多いと思います。そんな従い続けていた女性が、離婚を決意するのはどんなときなのでしょうか？今回は、モラハラ夫の家事のダメ出しに我慢できず妊娠中に離婚をした話をご紹介いたします。妊娠中なのに家事のダメ出し「夫は結婚後にモラハラに豹変しました。妊娠中に体調が悪かったりお腹が大きくなってきたりして、家事が完璧にできないことが増えてきたら、『お