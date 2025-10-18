岐阜県飛騨市の観光名所、瀬戸川でコイの引っ越しが行われました。 【写真を見る】飛騨古川の風物詩“コイ1200匹が引っ越し”雪の用水路となるため近くの池で越冬岐阜・飛騨市の瀬戸川 白壁の町並みを流れる飛騨古川の瀬戸川には、観光協会の職員や地元の中学生ら約40人が集まり、コイを手際よく、網ですくっていきました。 瀬戸川は冬の間、道路に積もった雪を流す用水路になるため、川のコイ約1200匹を近くの池に移して