³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼ÒLCC¤Î¥Ô¡¼¥Á¡ÊPeach Aviation¡Ë¤¬10·î20Æü¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâÀþ¤¬ÊÒÆ»3,190±ß¡Á¤È¤Ê¤ë¡Ö¹ñÆâÀþ¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î4Æü¤«¤é2026Ç¯3·î19Æü¤Þ¤Ç¡£´Ø¶õ¡¦À®ÅÄ¡¦´Ø¶õ¡¦ÃæÉô¡¦¿·ÀéºÐ¡¦Ê¡²¬¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ·ô¤ò¡¢ÊÒÆ»3,190±ß¡ÁÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ·ô¤¬ÊÒÆ»3,190±ß¡Á¡ª¡Ê²èÁü¡§Peach¡Ë¥Ô¡¼¥Á¡Ö¹ñÆâÀþ¥»¡¼¥ë¡×¤ÎÈ¯Çä´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î16Æü12»þ¡Á10·î20Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î4Æü¤«¤é20