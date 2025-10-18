オックスフォード・クライストチャーチ大聖堂（筆者撮影）【画像】筆者はオックスフォードで「運命めいた不思議な体験」をした…コロナ以降、イギリスに留学に行く日本人が増えています。一般社団法人海外留学協議会（JAOS）の日本人留学生数調査によると、2024年のイギリスへの留学者数は8232人で第4位、前年に比べて約1300人も数を増やしています。同調査によるとイギリスの場合は特に3カ月未満の語学留学が人気ということです。