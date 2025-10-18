自民党と日本維新の会の連立・連携協議が最終合意に至る可能性が高まっている。これを受けて高市早苗氏が首相に選出される見通しだが、政権発足後も先行きには不透明感が漂う（写真：共同）【写真あり】権謀術数が渦巻く「秋の大政局」、その裏で動く主要人物の顔ぶれ10月17日、自民党と日本維新の会による連立・連携協議が大きく前進した。これにより、4日の自民党総裁選挙で高市早苗氏が新総裁に選出されて以来、約半月にわたっ