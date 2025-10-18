【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎、草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾による『CHIZU CALENDAR 2026』の発売が決定。10月18日正午より受注販売開始となった。 ■封入特典は、ホログラムステッカー＆ポストカード 今回は「SCOOP！！！」をテーマに撮り下ろされたカットを収録。封入特典は、ホログラムステッカーと、ポストカード。さらに、購入者の中から抽