五島の観光情報や特産品を丸ごと集めたイベントが18日から、長崎市で始まりました。 “五島の椿” を使ったスキンケア商品に、滑らかなのど越しが特徴の“五島うどん”。 島の魅力的な特産品が一堂に集まったのは、18日から長崎市のかもめ広場で始まった『510列島まつり』です。 五島の観光PRや、特産品の販売促進を図ろうと、16の店舗が出店しています。 （千葉から） 「長崎に来た時は五島う