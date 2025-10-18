稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による「CHIZU CALENDAR 2026」の発売が決定し、10月18日正午より受注販売を開始した。「CHIZU CALENDAR 2026」表紙と裏表紙今回は「SCOOP!!!」をテーマに撮り下ろされたカットを収録。封入特典は、ホログラムステッカーと、ポストカード。さらに、購入者全員の中から抽選で12人に、直筆サイン入り・ポラロイド写真のプレゼント企画も。同カレンダーは完全受注販売で、11月3日23時59分まで受け付け。1